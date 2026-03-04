Aumentan a más de mil los muertos en Irán por la ofensiva conjunta de EEUU e Israel

Columna de humo tras un bombardeo contra Teherán en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha ascendido a más de mil, según han denunciado este miércoles las autoridades del país asiático.

La Fundación de Mártires y Veteranos de Irán ha afirmado que "el número de mártires enterrados tras estos brutales ataques asciende a 1.045", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Asimismo, el organismo ha destacado que "un número de compatriotas militares y civiles han obtenido la gran gracia del martirio por el ataque agresivo del criminal Estados Unidos y el usurpador régimen sionista".

Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.