Irán celebrará tres días de funeral de Estado en honor a Jamenei

Un grupo de personas concentradas en India para condenar el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, por los bombardeos en el marco de la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) - Europa Press/Contacto/Danish Showkat

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles que el país celebrará tres días de funeral de Estado en honor al fallecido líder supremo del país, Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica ha afirmado que, a partir de la medianoche de este miércoles, arrancará una ceremonia de tres días en el mausoleo Imam Jomeini, situado en la capital, Teherán, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha recalcado que esta ceremonia se mantendrá activa durante las 24 horas de los tres siguientes días, antes de señalar que los planes para el funeral aún están siendo preparados y destacar que serán anunciados a la población una vez sean completados.

Jamenei murió el 28 de febrero a causa de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.