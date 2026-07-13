Australia pedirá a las universidades que definan y combatan el antisemitismo en sus protocolos antirracistas

Archivo - Universidad de Adelaida, en Adelaida, en Australia Meridional. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia pedirá a las universidades en el país que incluyan una definición de antisemitismo y refuercen los procesos internos para combatirlo en el marco de nuevos protocolos antirracistas, destinados también a atacar el racismo hacia los pueblos aborígenes y la islamofobia.

"No hay lugar para el antisemitismo ni para ningún tipo de odio en nuestras universidades ni en ningún otro sitio. Las universidades tendrán que tomar medidas para prevenir el racismo y actuar cuando se produzca", ha afirmado el ministro de Educación australiano, Jason Clare, en declaraciones recogidas por la cadena ABC.

Clare lidera una reforma de las entidades universitarias que incluye mayor transparencia respecto a sus finanzas incluyendo los salarios de sus responsables y los contratos con empresas consultoras. El Gobierno prometió impulsar nueva legislación para poner coto al antisemitismo tras el ataque en la playa de Bondi, donde se celebraba la festividad judía de Janucá, que se saldó con 15 muertos y más de 40 heridos de diversa consideración.

En concreto, las universidades australianas estarán obligadas a adoptar definiciones, entre ellas las relativas al antisemitismo, el racismo hacia los pueblos aborígenes y la islamofobia y definir procesos institucionales para canalizar denuncias por incidentes que sucedan en los campus.

En este sentido, las instituciones de educación superior tendrán que establecer procesos "transparentes" y "facilitar la representación y la participación en la toma de decisiones" cuando reciban reclamaciones.

Las universidades serán responsables de fijar "orientaciones claras" al personal y al alumnado sobre las medidas que "mejoren la seguridad y la protección" en sus centros.