La autopsia de los migrantes fallecidos en Grecia desmiente la versión de la Policía de que murieron ahogados

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autopsia de los 15 migrantes fallecidos en la isla griega de Quíos, en Grecia, tras un incidente con la Guardia Costera desmiente la versión policial de que los náufragos murieron ahogados, y por el contrario apunta a lesiones craneoencefálicas.

Los informes forenses consultados por el portal de noticias de investigación Documentonews.gr muestran que la muerte de los migrantes afganos "no se debió a ahogamiento, en ninguno de los 15 casos, sino a traumatismos graves que indican un fuerte impacto".

El portal informa de que las autopsias descartan que la muerte se produjeron por ahogamiento y por el contrario, señala "traumatismos craneoencefálicos graves", en algunos casos, y "lesiones cervicales", en otros, a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos e histológicos.

Otra mujer fallecida tuvo "lesiones extremadamente graves en la cabeza y lesiones asociadas en el tórax", mientras que en otros casos la muerte se atribuye a una consecuencia de golpes violentos.

Al menos 15 personas murieron el pasado martes y otras 25 resultaron heridos --dos de ellas, guardacostas-- a causa de la colisión entre un barco de la Guardia Costera y una embarcación con migrantes frente a la costa este de la isla griega de Quíos.

La versión policial apunta a que lancha rápida que transportaba a los migrantes "no obedeció las señales visuales y acústicas de la embarcación patrullera" e "invirtió el rumbo y colisionó con la embarcación patrullera por su lado de estribor". En un comunicado, indicó que "debido a la fuerza del impacto, la lancha rápida volcó y se hundió, provocando que todos los que iban a bordo cayeran al mar".