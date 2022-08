Los autores del robo en la granja del expresidente Cyril Ramaphosa se llevaron casi 600.000 euros

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los autores del robo que tuvo lugar en la granja de caza del expresidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa se habrían llevado más de 600.000 dólares (unos 590.000 euros) que se encontraban ocultos en un armario y no 4 millones de dólares (3,9 millones de euros), como apuntaban las primeras informaciones.

El dinero procedía de la venta de un búfalo a un comprador de Dubái que no ha sido identificado, según han revelado fuentes cercanas al asunto al portal de noticias News24.

El pasado mes de junio, el exjefe de la agencia de seguridad del Estado Arthur Fraser presentó cargos contra Ramaphosa por considerar que el caso no había sido investigado en profundidad y que el expresidente podría ser cómplice del robo, que tuvo lugar en 2020 en su granja de Limpopo.

Ramaphosa, que se ha negado a responder a las preguntas sobre el incidente, ha insistido en su inocencia y ha recalcado que todo el dinero procedía de la venta de animales. "Nunca he robado en ningún sitio, ni a nuestros contribuyentes ni a nadie. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Mi integridad como líder nunca me permitirá hacerlo", ha asegurado.

Las acusaciones de Fraser han levantado la polémica dada la posibilidad de que el expresidente haya violado las leyes fiscales del país. No obstante, su portavoz, Vincent Magwenya, ha defendido que la cuantía es inferior a la planteada por Fraser, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.