La autoridad electoral armenia rechaza excluir a la principal coalición opositora a dos días de las legislativas

Archivo - Bandera de Armenia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de Armenia ha rechazado la petición presentada por el Partido Republicano para invalidar la inscripción electoral de la coalición opositora Armenia Fuerte, una de las principales candidaturas que concurrirán a las elecciones parlamentarias previstas para este domingo 7 de junio.

El presidente de la CEC, Vahagn Hovakimyan, ha explicado que, tras analizar los argumentos aportados por los demandantes, el organismo no ha encontrado fundamentos legales que justifiquen la anulación del registro de la alianza. La resolución podrá ser recurrida en un plazo de tres días, según ha informado el portal de noticias de la cadena pública de radiotelevisión armenia.

La iniciativa había sido impulsada por el Partido Republicano después de que su líder, Aram Sargsyan, anunciara la presentación de una solicitud formal ante la autoridad electoral para excluir a Armenia Fuerte de la contienda. El dirigente opositor ya había trasladado previamente sus objeciones a la comisión, si bien aseguró que entonces se le comunicó verbalmente que el organismo carecía de competencias para actuar en ese sentido.

Durante un debate televisado entre los principales candidatos celebrado el jueves y retransmitido por la televisión pública armenia, el primer ministro, Nikol Pashinyan, instó a los dirigentes opositores a formalizar sus reclamaciones mediante los cauces legales correspondientes. Tras ello, Sargsyan confirmó que registraría la petición por escrito ante la CEC, aunque reconoció que no esperaba una resolución definitiva antes de la jornada electoral.

INVESTIGACIONES CONTRA CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN

Esta controversia se produce además en un contexto de creciente tensión política después de que trascendiera que la Fiscalía General haya solicitado autorización para iniciar actuaciones penales contra seis candidatos incluidos en la lista de Armenia Fuerte.

Según la información remitida por el Ministerio Público a la cadena pública armenia, el fiscal competente ha pedido a la Comisión Electoral Central su consentimiento para abrir procedimientos penales y proceder a la detención de los aspirantes Vahe Tavakalyan, Hayk Avagyan, Vahe Yeghiazaryan, Arthur Abrahamyan, Ashot Sahakyan y Susan Badoyan.

La solicitud afecta a candidatos que actualmente gozan de protección electoral durante el proceso de campaña, por lo que cualquier actuación judicial requeriría la correspondiente autorización de las autoridades electorales.

LLAMAMIENTOS A GARANTIZAR UNOS COMICIOS DEMOCRÁTICOS

La decisión de la comisión coincide asimismo con la llegada a Armenia de una misión de observación electoral del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo para supervisar el desarrollo de los comicios.

Durante una reunión con la jefa de la misión, Nathalie Loiseau, el presidente armenio ha expresado su confianza en el desarrollo del proceso y ha afirmado que confiamos en que las elecciones se celebrarán "con un alto nivel democrático".

En la misma línea, Hovakimyan ha subrayado que la cita electoral de este domingo es "de vital importancia para el futuro de (su) país" y ha agradecido el respaldo europeo a las reformas democráticas impulsadas por Ereván.

"Quiero asegurarles que estamos profundamente interesados en que las elecciones se celebren de forma libre y democrática, y que Armenia, una vez más, tras sus elecciones, demuestre que es un país democrático que aspira a formar parte de Europa", ha manifestado en declaraciones recogidas por la prensa armenia.

Por su parte, Loiseau ha destacado la relevancia de la misión de observación y ha puntualizado que "estas elecciones no solo son importantes para el Parlamento Europeo, sino también para los esfuerzos por apoyar la democracia en Armenia en general". La eurodiputada ha incidido además en el respaldo de las instituciones europeas a la estabilidad democrática del país y a los esfuerzos de paz impulsados por las autoridades armenias.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de garantizar unos comicios libres, transparentes y competitivos, así como de reforzar la confianza ciudadana en los resultados electorales y en las instituciones democráticas.

FIN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

En paralelo, la Comisión Electoral Central ha recordado que la campaña electoral ha concluido oficialmente en la medianoche del 5 de junio y ha advertido de que toda actividad de propaganda queda prohibida tanto durante la jornada de reflexión como el día de la votación hasta el cierre de los colegios electorales.

La portavoz de la institución, Seda Ghukasyan, ha concretado que durante ese periodo no podrán difundirse contenidos que puedan interpretarse como propaganda o 'contrapropaganda' electoral, ni publicarse sondeos de opinión.

La responsable electoral ha recordado además que la vulneración de estas restricciones por parte de medios de comunicación o responsables de publicaciones podría acarrear sanciones económicas, al tiempo que ha instado a todos los actores implicados a respetar "las normas derivadas del derecho constitucional" durante la recta final del proceso electoral.