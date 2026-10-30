La autoridad electoral nigeriana admite 66 impugnaciones a las candidaturas para las elecciones estatales de 2027

Archivo - La diáspora nigeriana en Londres se manifiesta en Trafalgar Square contra los resultados electorales de 2023 (Londres, Inglaterra, Reino Unido) - Tayfun Salci / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral de Nigeria (INEC) ha aceptado 66 de las 130 reclamaciones presentadas por los partidos políticos contra las listas definitivas de los candidatos a las elecciones a gobernador y a las cámaras legislativas estatales de 2027, publicadas el pasado 10 de octubre.

Según ha informado el organismo en un comunicado difundido en redes sociales, las impugnaciones cuestionaban la ausencia de determinadas formaciones políticas, la inclusión de aspirantes cuyos nombres no aparecían en los registros de afiliados entregados por sus partidos y posibles casos de candidaturas múltiples.

Tras examinar las solicitudes, la documentación correspondiente y la legislación electoral, la comisión ha decidido incorporar a a los candidatos y partidos cuyas reclamaciones estaban "justificadas·, al tiempo que ha desestimado aquellas que no cumplían con los requisitos requeridos. Asimismo, ha retirado de las listas algunos nombres publicados por error y ha excluido a aspirantes cuyas nominaciones no se ajustaban a al a normativa vigente.

En el caso de las elecciones a gobernador, el organismo ha recibido 69 recursos de doce partidos políticos en 26 estados. De ellos, 41 han sido estimados y 28 rechazados. Por su parte, las candidaturas a las cámaras legislativas estatales han motivado 61 reclamaciones de once formaciones en otros tantos estados, de las que 25 han prosperado y 36 han sido desestimadas.

El INEC ha precisado que las decisiones relativas a los aspirantes a los parlamentos estatales se ha adoptado a partir de denuncias concretas, conforme a la legislación y a los criterios establecidos por la propia institución.

Los nombres de los candidatos, partidos y estados afectados quedarán recogidos en una versión actualizada de las listas, que será publicada en la página web oficial del organismo.

La comisión ha reiterado su compromiso con la transparencia y la credibilidad del proceso electoral de 2027. "La Comisión asegura una vez más al público su compromiso con la transparencia y la credibilidad del proceso electoral", recoge el comunicado firmado por el presidente del Comité de Información y Educación al Votante (IVEC), Mohamed Kudu Haruna.