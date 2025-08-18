La Autoridad Palestina anuncia la "reactivación" de un "comité temporal" para gestionar la Franja de Gaza

Archivo - El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, ha adelantado que "pronto" anunciarán la "reactivación" de un "comité temporal" para gestionar los asuntos internos de la Franja de Gaza bajo un "gobierno palestino de referencia", en línea con lo estipulado en diferentes organismos internacionales.

"Pronto anunciaremos la creación de un comité para gestionar los asuntos de la Franja de Gaza", ha anunciado Mustafa durante su visita al lado egipcio del corredor de Rafá, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Badr Abdelatty, según recoge la agencia de noticias palestina Wafa.

Mustafa ha explicado que dicho comité "no trata de una nueva entidad política", sino más bien una "reactivación" de las instituciones palestinas y su gobierno en Gaza, que "es parte integral del Estado de Palestina".

"Derrotaremos cualquier intento de obstruir la voluntad nacional y el consenso árabe e internacional sobre la unidad de las instituciones nacionales palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza", ha enfatizado el primer ministro.

Mustafa ha señalado que es parte de la "responsabilidad" y el "compromiso" de la Autoridad Palestina brindar de servicios básicos al pueblo de la Franja de Gaza, que ha venido padeciendo en los últimos dos años un sufrimiento que "no tiene precedentes en la historia contemporánea".

"Esta guerra debe terminar, y el continuo sufrimiento diario de la gente en busca de alimentos, agua y medicinas y el desplazamiento constante son una vergüenza para el mundo y la humanidad", ha dicho.

El primer ministro ha reiterado que la operación militar israelí que ha matado ya a más de 61.900 personas no da legitimidad a ningún organismo local o internacional para imponer sus aspiraciones sobre la Franja de Gaza.

Así, Mustafa ha hecho hincapié en que es la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) el único representante legítimo y el Gobierno de la Autoridad Palestina el órgano facultado para administrar los asuntos de Gaza y Cisjordania.

La Autoridad Palestina estuvo al frente de Gaza hasta 2007, hasta la crisis política surgida un año antes tras la victoria de Hamás en las elecciones parlamentarias. Mientras tanto, la comunidad internacional denuncia los intentos de Israel por hacerse con el control de la Franja a medida que continúa sus ataques.