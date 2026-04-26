La Autoridad Palestina celebra los niveles de participación en las elecciones municipales del sábado

Un votante palestino mira los registros electorales en Yenín (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Palestina ha celebrado la participación exhibida en los comicios municipales de este pasado sábado en Cisjordania y la ciudad gazatí de Deir al Balá a pesar de las catastróficas circunstancias por la guerra de Gaza, marcada por la continuación de ataques israelíes en el enclave y en suelo cisjordano.

La tasa de participación en las elecciones en Cisjordania ha alcanzado 53,5%, cifra similar a la registrada en las elecciones de 2022, según lo anunciado por la Comisión Electoral Central Palestina. En la ciudad gazatí de Deir al Balá, el jefe del comité electoral en el enclave, Jamil Al Jalidi, ha estimado la participación en torno al 24%; uno de cada cuatro votantes registrados.

A la espera de la declaración de los resultados oficiales a mediodía, aproximadamente, el partido palestino Al Fatá, columna vertebral de la Autoridad Palestina que preside Mahmud Abbas, ha declarado ya una victoria "contundente" y comprensible, porque su gran rival por el poder y máxima autoridad palestina en Gaza, el movimiento Hamás, no participa en estos comicios.

Hamás ha rechazado el requerimiento propuesto de la Autoridad Palestina: aceptar que toda fuerza que se presente a estas elecciones debe reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina, la organización "paraguas" que aglutina a buena parte de las fuerzas palestinas más allá de Al Fatá, como autoridad indiscutible en Cisjordania.

Al Jalidi, desde Gaza, ha celebrado este 24 por ciento de asistencia como un triunfo porque "estas elecciones se celebran en circunstancias políticas y nacionales delicadas, lo que les confiere una importancia especial como expresión de la voluntad de los ciudadanos y renovación de la legitimidad a través de las urnas, fortaleciendo así el principio de participación democrática en la sociedad palestina", recoge en un comunicado la agencia palestina Sanad.