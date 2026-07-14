La Autoridad Palestina pide la liberación "urgente" de un médico gazatí detenido ilegalmente por Israel desde 2024

Archivo - Imagen de archivo de palestinos frente a una morgue del hospital Al Shifa. - Mohammed Talatene/dpa - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La misión permanente palestina ante Naciones Unidas ha pedido la liberación "urgente" del médico Husam Abú Safiya, director del Hospital Kamal Aduan, que fue detenido por Israel en diciembre de 2024 en el marco de la ofensiva contra el enclave, sin que se hayan presentado cargos ni haya sido juzgado de momento.

"Hacemos un llamamiento urgente para la liberación inmediata del doctor Abú Safiya y la protección del personal médico palestino", ha señalado la misión en una carta enviada a todos los representantes permanentes ante la ONU. "Se encuentra secuestrado por la potencia ocupante. Los procedimientos especiales de Naciones Unidas y la Comisión Internacional de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados han hallado indicios de graves abusos continuados durante su detención, incluyendo tortura y otros malos tratos", ha advertido.

Asimismo, ha denunciado el "aislamiento prolongado" al que está siendo sometido y la "denegación de atención médica adecuada", por lo que ha advertido de que su estado de salud actual "podría ponerlo en riesgo inminente de muerte". "Por consiguiente, estos mecanismos han exigido su liberación inmediata, incondicional y segura, junto con la de todos los trabajadores sanitarios y de atención médica detenidos arbitrariamente", recoge el texto.

"Abú Safiya, como personal médico civil, tiene derecho a un respeto y protección especial en todas las circunstancias y no puede ser sometido legalmente a detención arbitraria ni penalizado por el desempeño de sus funciones exclusivamente médicas", ha recalcado.

"Su caso muestra el patrón general de graves violaciones del Derecho Internacional cometidas por Israel, que comete crímenes de guerra en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo el ataque sistemático contra el personal médico palestino y la destrucción del sistema de salud palestino", ha lamentado la misión.

En este sentido, ha subrayado que la comisión ha determinado que las fuerzas israelíes han estado "hiriendo, deteniendo y maltratando deliberadamente al personal médico, lo que constituye crímenes de guerra y homicidio intencionado, además de crímenes de lesa humanidad cuyo objetivo es el exterminio".

"Como potencia ocupante, Israel tiene claras obligaciones en virtud del Derecho Internacional y debe proteger a la población ocupada y respetar y proteger al personal médico, las unidades médicas y al personal de ayuda humanitaria", ha añadido.

Es por ello que ha hecho hincapié en que el respeto al Derecho Internacional "no puede ser selectivo". "La detención arbitraria y la presunta tortura de un médico que permaneció en su puesto para atender a pacientes en uno de los últimos hospitales en funcionamiento de Gaza atentan contra el núcleo del régimen de protección establecido por las Convenciones de Ginebra, los tratados internacionales de Derechos Humanos y las normas más fundamentales del Derecho Internacional", ha apuntado.

"La credibilidad de dicha orden judicial depende de una respuesta rápida, basada en principios y eficaz para lograr la liberación de Abú Safiya y proteger a todo el personal médico palestino de futuras persecuciones y abusos", ha zanjado.