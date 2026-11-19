Archivo - El puente que une la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar a través del estrecho de Kerch - Sergei Malgavko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades prorrusas de Crimea han denunciado en la madrugada de este jueves un nuevo ataque ucraniano contra el puente que une la península con la región rusa de Krasnodar a través del estrecho de Kerch, lo que constituye el tercer bombardeo contra la vía en otros tantos días.

Así lo ha confirmado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, que ha indicado que, a raíz del nuevo ataque, "el tráfico ha quedado cerrado temporalmente", mientras las autoridades pertinentes han sido movilizadas y se desarrolla en estos momentos "una evaluación de los daños".

"Se facilitará más información en cuanto esté disponible", ha agregado, antes de concluir su mensaje instando a la población de Crimea --ocupada por Moscú desde 2014-- a "confiar únicamente en fuentes oficiales de información y abstenerse de difundir información no contrastada".

Este nuevo ataque se produce en un momento en el que el Kremlin y las autoridades regionales están centradas en la restauración del puente de Crimea, una tarea alcanzable "en un plazo breve", según declaró a la agencia rusa Tass el vice primer ministro, Andréi Nikitin, que informó también del desarrollo de "rutas alternativas" y de la redistribución del tráfico.

En dichas declaraciones, efectuadas antes de este nuevo incidente, Nikitin aseguró que la ruta terrestre estaba ya "operativa", el servicio de ferri seguía funcionando y el tráfico ferroviario a través del puente de Crimea se había restablecido por completo.

Asimismo, el Ministerio de Transportes afirmó estar "trabajando en la organización de servicios ferroviarios adicionales, tanto de larga distancia como de cercanías, en Crimea". Además, señaló que, de ser necesario, se haría uso del sistema de ferri a través del estrecho de Kerch para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías.

El Ejército de Ucrania bombardeó el puente de Crimea por primera vez esta semana el lunes, dentro de una serie de ataques que constituyeron los mayores lanzados por Kiev desde el estallido de la invasión en 2022.