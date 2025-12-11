Las autoridades estiman entre 250.000 y 350.000 los litros de petróleo vertidos en una fuga de un oleoducto en Alemania

Archivo - Bandera de Alemania en Berlín - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

BERLÍN 11 Dic. (DPA/EP) -

La ministra de Medioambiente de la región alemana de Brandenburgo, Hanka Mittelstadt, ha informado este jueves de que se han vertido entre 250.000 y 350.000 litros de petróleo por una fuga en un oleoducto que tuvo lugar en la víspera al norte de la capital de Alemania, Berlín.

Mittelstadt, que ha confirmado que el oleoducto se ha cerrado temporalmente, ha indicado que se tomarán muestras para examinar si se han visto afectadas las aguas subterráneas, la superficie o las capas más profundas del suelo.

Los servicios de emergencia habían estimado previamente que se habían vertido al menos 200.000 litros del oleoducto que va desde la ciudad portuaria de Rostock hasta Schewedt, resultado de una fuga ocasionada tras un accidente laboral.

Los bomberos que acudieron al lugar, cerca de la localidad de Gramzow, finalizaron su operación entre las 2 y las 3 de la madrugada, según ha informado un portavoz de la coordinación regional de emergencias. El petróleo había salido disparado varios metros y cayó sobre tierras de cultivo.

En declaraciones a la agencia de noticias DPA, el jefe del cuerpo de Bomberos de Schwest, Alexander Trenn, ha explicado que han logrado retirar el petróleo derramado visible y que, cuando han abandonado el lugar, ya no quedaba ningún charco.

La empresa operadora de la refinería, PCK, ha comunicado que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente ha sido causado por los trabajos preparatorios para una prueba de seguridad prevista en el oleoducto. Asimismo, se ha descartado la posibilidad de una interferencia deliberada.

La refinería PCK Schwedt, situada a unos 90 kilómetros al noreste de Berlín, cerca de la frontera con Polonia, abastece a gran parte del noreste de Alemania, incluida a la capital. Cabe mencionar que el suministro de combustible y gas en Brandenburgo y Berlín no se ha visto afectado por este incidente.

El gasoducto es propiedad de las filiales alemanas de la empresa energética estatal rusa Rosneft, aunque tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 el Gobierno alemán puso las filiales bajo su tutela.