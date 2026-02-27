Las autoridades francesas ponen bajo arresto domiciliario a la iraní condenada por apología del terrorismo

Archivo - Bandera de Irán (Archivo) - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La traductora iraní Mahdié Esfandiari, condenada por apología del terrorismo tras impulsar una campaña en redes sociales en apoyo a los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, ha sido puesta bajo arresto domiciliario por las autoridades francesas para evitar riesgo de fuga.

Su abogado, Nabil Boudi, ha anunciado que tiene intención de recurrir la condena y ha confirmado que el Ministerio del Interior ha impuesto una "medida individual de control administrativo" en contra de su clienta que la impide salir de París y la obliga a presentarse dos veces por semana en comisaría, según el diario 'Le Monde'.

Esfandiari --que ha estado ocho meses en prisión preventiva-- fue condenada por un tribunal de París en la víspera a cuatro años de prisión, tres de ellos en suspenso, por apología del terrorismo; incitación directa al terrorismo online; insultos por origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, y conspiración criminal.

La mujer de 39 años, que llegó a Francia en 2018, estaba acusada de publicar mensajes en varias cuentas en redes sociales bajo el nombre 'Eje de la Resistencia' en los que glorificaba los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 en Israel.

La Justicia francesa también impuso en su contra una prohibición permanente de entrar en territorio francés una vez cumpla la condena, Otros cuatro hombres, entre ellos el ensayista de extrema derecha Alain Soral, también fueron condenados en el marco del mismo caso.

Las autoridades iraníes habían expresado previamente su deseo de intercambiar a Esfandiari por la pareja de ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados en Irán a 20 y 17 años de prisión, respectivamente, por cargos de espionaje.

Tanto Kohler como Paris fueron liberados a principios de noviembre de 2025, si bien se encuentran bajo arresto domiciliario en la Embajada de Francia en Irán. Las partes han llevado a cabo recientemente conversaciones para un posible intercambio de presos.