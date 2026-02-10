Las autoridades francesas ponen bajo protección policial al exministro de Cultura Jack Lang tras ser agredido

Archivo - El exministro de Cultura de Francia Jack Lang y su esposa, Monique Buczynski - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han puesto este lunes bajo protección policial al exministro de Cultura Jack Lang y a la esposa de este, tras ser agredido y recibir amenazas en redes sociales y después de que haya aparecido el nombre del hasta ahora presidente del Instituto del Mundo Árabe en los documentos desclasificados del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que le hizo renunciar al cargo este domingo.

Así lo ha confirmado el abogado Laurent Merlet a la cadena BFMTV, alegando que su cliente está siendo "objeto de discursos de odio en redes sociales". "Dada la violencia mediática que se ejerce actualmente sobre Jack Lang, la protección parece obvia y necesaria", ha considerado, recordando que el que fuera ministro bajo el mandato del presidente François Miterrand ha sido víctima de una agresión este mismo mes en la capital francesa.

Según ha relatado, Lang fue empujado al suelo frente a la Ópera de París, donde tenía lugar una manifestación contra el abuso sexual infantil. "El individuo, que estaba muy activo en estas redes sociales, fue condenado a ocho meses de prisión", ha agregado el letrado.

La Fiscalía francesa ha abierto este fin de semana una investigación contra Lang, de 86 años, así como contra su hija Caroline por supuesto "blanqueo de capitales con agravante" a través de una empresa en paraísos fiscales. Sus nombres aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein.

Su hija esgrimió en su momento que la empresa se creó para descubrir jóvenes artistas mientras que Epstein compraba sus obras. "La despojaron por completo de la gestión de esta empresa; nunca se ocupó de ella", ha afirmado su abogado, antes de explicar que ella "nunca aportó ni recibió un solo céntimo de esta empresa".

El exministro, no obstante, sí figura en los estatutos de la misma (aunque este ha asegurado que no tenía ni idea de que su nombre aparecía ahí), y ha reconocido vínculos con Epstein, que "acepta plenamente" y que se conocieron a través del cineasta estadounidense Woody Allen.