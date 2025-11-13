Las autoridades de Gaza cifran en 260 los muertos a manos de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego

Archivo - Palestinos regresan a Jan Yunis tras el repliegue de tropas de Israel ante el acuerdo con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a 260 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, en línea con el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 260 muertos y 632 heridos, mientras que se han recuperado 533 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.

Asimismo, ha destacado que durante las últimas 24 horas se han sumado dos muertos al balance total, entre ellos uno tiroteado por las tropas israelíes y otro cuyo cadáver ha sido hallado durante las labores de búsqueda y rescate, con lo que ya se ha confirmado la muerte de 69.187 personas por la ofensiva de Israel, que deja además 170.703 heridos.

La ofensiva israelí, que ha causado una enorme devastación en la Franja de Gaza, fue lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás y otras facciones armadas palestinas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según el balance de las autoridades de Israel.