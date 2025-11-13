El Ejército de Israel destruye un depósito de armas de Hezbolá en el sur de Líbano

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este jueves de que ha destruido un depósito de armas perteneciente al partido-milicia libanés Hezbolá en el marco de una operación llevada a cabo en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor, acordado hace ya casi un año entre las partes.

Las fuerzas israelíes han indicado que han perpetrado varios ataques contra este depósito, pero también contra una serie de "instalaciones subterráneas adyacentes y pertenecientes al grupo terrorista en el sur de Líbano".

"Estas infraestructuras", han indicado, "se encontraban cerca de un centro polideportivo, lo que supone un ejemplo más del uso cínico que hace Hezbolá de instalaciones civiles para escudarse y camuflar sus operaciones en zonas civiles", según un comunicado.

Asimismo, han afirmado que otro objetivo de Hezbolá ha sido atacado esta misma mañana, aunque no ha dado más detalles sobre este segundo bombardeo. "Hezbolá sigue tomando medidas para restaurar su infraestructura en Líbano y su presencia sigue violando los acuerdos entre Israel y Líbano", han puntualizado.