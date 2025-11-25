Las autoridades de Gaza denuncian la muerte de 1.500 palestinos que buscaban ayuda y cargan contra la GHF

Archivo - Palestinos portan ayuda entregada por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, según sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel, tras una entrega en agosto de 2025 en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/APA Images - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este martes en más de 1.500 los palestinos muertos a manos de las tropas israelíes cuando esperaban a obtener ayuda humanitaria, incluidos más de 1.100 dentro de centros levantados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, según sus siglas en inglés), que el lunes anunció el fin de sus operaciones en el enclave.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "1.506 personas fueron asesinadas por las fuerzas de ocupación mientras esperaban a obtener ayuda, en escenas que ejemplifican el crimen de hambre y asesinato". "Documentamos 1.109 muertos causados por las fuerzas de ocupación dentro de estos centros israelí-estadounidenses como resultado de disparos y ataques con artillería contra civiles hambrientos que se aproximaron o entraron en ellos".

Así, ha destacado que "entre estas víctimas hay 225 niños, 852 adultos y 32 ancianos", antes de insistir en que "la GHF fue una empresa pantalla humanitaria falsa que convirtió los centros de ayuda en trampas mortales y lugares para el asesinato en masa". "La GHF es una entidad implicada directamente en el engaño sistemático a civiles hambrientos hacia trampas mortales", ha reiterado.

"Estas trampas fueron planificadas y gestionadas dentro del sistema estadounidense-israelí, bajo la apariencia de labor humanitaria. Esta organización fue un socio clave en la creación de escenas de matanza masiva y un ejecutor práctico del plan más peligroso contra civiles mediante la hambruna y el genocidio en la era moderna", ha denunciado

En este sentido, ha hecho hincapié en que 2.615 personas murieron de hambre mientras recibían tratamiento en hospitales", antes de indicar que "estas violaciones constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad, como parte de una política de genocidio a través del hambre".

"Consideramos a las autoridades de ocupación israelíes, a los funcionarios de la GHF y a las entidades estadounidenses que patrocinan la GHF como plenamente responsables de estos crímenes, que no están sujetos a ningún estatuto de limitaciones y serán perseguidos a todos los niveles", ha explicado.

"Reiteramos que la ocupación, su sistema y sus socios, en primer lugar la GHF, son plenamente responsables de todos los crímenes cometidos", ha reseñado, antes de mostrar su compromiso a la hora de "documentar estos crímenes y presentar los archivos para que se rindan cuentas a nivel internacional, garantizando que ninguna de las partes implicadas escape al castigo".