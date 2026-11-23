Archivo - Fotografía de archivo de la acumulación de residuos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023 - Salah Hashem / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este lunes la muerte de un niño a causa de "envenenamiento por plomo", en medio de las denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales sobre la elevada contaminación ambiental en el enclave a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Se ha registrado el fallecimiento de un menor a consecuencia de una intoxicación grave por plomo", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha señalado que "el seguimiento clínico y diagnóstico, la investigación epidemiológica y el historial médico revelaron indicios claros de envenenamiento".

Así, ha resaltado que el padre del menor "se dedicaba a la reparación de baterías dentro de los campamentos y tiendas de campaña donde se encuentran las personas desplazadas", antes de especificar que el suceso "está vinculado a la prohibición arbitraria y sistemática impuesta por la ocupación israelí sobre la entrada de baterías nuevas, bajo el pretexto de su 'doble uso'".

"Esta medida obliga a los ciudadanos y trabajadores a intentar reparar baterías dañadas y desgastadas en entornos residenciales reducidos y sin ventilación, lo que ha dado lugar a la aparición de focos de peligro incontrolados", ha explicado la cartera, que ha manifestado que el fallecimiento del menos "supone una señal de alarma grave", dado que "sugiere la existencia de un gran número de menores con intoxicación crónica por plomo que aún no han sido diagnosticados, debido a la falta de suministros y de las pruebas de laboratorio necesarias para medir los niveles de plomo en sangre".

En este sentido, ha dicho que Israel tiene la "responsabilidad directa" por "exponer a miles de niños al riesgo de intoxicación crónica por plomo, privándolos de las condiciones de seguridad más básicas al impedir deliberadamente la entrada de baterías nuevas y seguras", motivo por el que ha reclamado a la comunidad internacional que presione al Gobierno israelí para que "permita el ingreso de baterías de repuesto y facilite las pruebas de laboratorio indispensables".

La cartera ha hecho hincapié en la necesidad de exigir a Israel que "levante el bloqueo sobre los suministros energéticos y las baterías" y ha argumentado que "es imperativo permitir el acceso a baterías nuevas y seguras que sustituyan a las dañadas, que representan un grave peligro, poniendo fin a esta pesadilla para las familias". Además, ha solicitado una "presión efectiva" para lograr la entrada de los materiales necesarios para realizar pruebas de niveles de plomo en sangre.

OXFAM ALERTA DE "ACCIONES MILITARES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE"

Por su parte, la organización no gubernamental Oxfam Internacional ha subrayado este mismo lunes que más del 99% de la Franja presenta indicadores de contaminación ambiental a causa de la ofensiva de Israel y ha destacado que la misma ha causado que el aire, el suelo y el agua sean peligrosos para la población palestina, tanto ahora como en las próximas décadas, tanto a causa de la contaminación con metales pesados como por los residuos de explosivos, el amianto procedente de edificios destruidos, y las dioxinas y contaminantes biológicos que amenazan los sistemas ambientales.

El informe 'Crímenes de guerra ambientales: Cómo el ataque militar israelí ha convertido Gaza en un páramo tóxico que amenaza la supervivencia humana' revela que la magnitud e intensidad de la ofensiva israelí ha afectado aproximadamente al 78% del territorio de Gaza.

"El genocidio que Israel perpetra en Gaza incluye ataques militares contra su medio ambiente, crímenes de guerra ambientales que amenazan la vida ahora y para las generaciones venideras", ha denunciado el director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, quien ha señalado que "la destrucción y contaminación de Gaza han degradado fundamentalmente las condiciones ambientales necesarias para la seguridad y la supervivencia humanas".

"Esto constituiría una violación de las obligaciones legales de Israel en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", ha argüido, al tiempo que ha manifestado que "los palestinos y palestinas que viven en Gaza están expuestos a toxinas de diversas maneras: a través del aire, los alimentos, el agua y el contacto directo con suelos y escombros contaminados".

El informe recoge que los niveles más altos de contaminación potencial se concentran en la ciudad de Gaza, Jan Yunis, Rafá, Yabalia y la carretera de Saladino --principal ruta que conecta el norte con el sur de la Franja--, lo que refleja "el impacto combinado de los bombardeos, la destrucción generalizada y las múltiples fuentes de contaminación", según ha especificado la organización no gubernamental.

"Es espantoso empezar a asimilar la magnitud de la contaminación tóxica que enfrenta la población, que no puede escapar ni protegerse adecuadamente ante los peligros", ha sostenido Behar. "En una zona tan pequeña, oprimida y densamente poblada como Gaza, la exposición continua es inevitable, con personas rodeadas de desechos y aguas residuales que propagan plagas y aumentan el riesgo de enfermedades", ha lamentado.

"Aguas residuales sin tratar se vierten al mar y se filtran al suelo, mientras que la destrucción de los sistemas de saneamiento de Gaza deja a la población con escasa protección frente a la contaminación ambiental. Las consecuencias para la salud serán graves, y niños, niñas y mujeres embarazadas se encuentran entre las personas más vulnerables", ha remarcado.

CONCLUSIONES DEL INFORME

En este sentido, el documento detalla que se han detectado coliformes fecales en niveles casi diez veces superiores a los registrados en 2021", con presencia de los mismos en el 19% de los pozos de agua subterránea analizados en la Franja en julio de 2026, frente al 2% que presentaban esta contaminación hace cinco años.

Además, solo el 19% de las estaciones de bombeo de aguas residuales sigue funcionando, mientras que apenas el 30% de la red de saneamiento mantiene cierta capacidad operativa, lo que provoca el vertido diario al mar Mediterráneo de unos 40.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar, a los que se suman otros 15.000 metros cúbicos que se pierden del sistema de recolección a través de pozos negros y otras vías de filtración.

En este contexto, las zonas cercanas a Beit Hanun, Uadi Gaza y el noreste de Jan Yunis enfrentan un mayor riesgo de contaminación del suelo a largo plazo, dado que son más ricos en arcilla, lo que amenaza también la seguridad de los cultivos cuando se reanude la producción agrícola. Por su parte, la zona norte de Gaza presenta un mayor riesgo de contaminación atmosférica, en forma de polvo contaminado arrastrado por el viento.

"Recuperar el medio ambiente en Gaza será un desafío enorme, ya que la contaminación se encuentra dispersa entre los escombros urbanos, las tierras agrícolas, los sistemas hídricos y el suelo", ha explicado Lama Abdul Samad, autora del informe y especialista en agua y saneamiento de Oxfam. "Además, la presencia de municiones sin estallar sigue restringiendo el acceso seguro a la mayor parte del territorio", ha advertido.

"El análisis subraya la urgente necesidad de que Israel permita el acceso para realizar una evaluación ambiental detallada sobre el terreno, con el fin de esclarecer los riesgos para la salud pública e identificar medidas urgentes para reducir los daños. La restauración probablemente requerirá labores exhaustivas de limpieza, monitoreo y remediación especializada de las zonas afectadas, eliminando contaminantes como residuos de explosivos, compuestos orgánicos nocivos y metales pesados", ha zanjado.