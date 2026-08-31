Las autoridades de Gaza elevan a 1.320 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

Palestinos trasladan a un hospital a varias víctimas de un bombardeo ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza el 2 de agosto de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Cover Images

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a 1.320 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que durante las últimas 24 horas se han registrado dos muertos y diez heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre de 2025 hasta los 1.320 y los 4.385, respectivamente.

Asimismo, ha apuntado que los equipos de rescate han recuperado desde entonces 815 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.

Por otra parte, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.456 muertos y 174.496 heridos, si bien ha remarcado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.

Durante las últimas horas, al menos cinco pescadores palestinos han resultado heridos por disparos de la Armada israelí cuando faenaban frente a las costas de Gaza, según fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este incidente.