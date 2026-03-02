Las autoridades de Gaza elevan a 630 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

Archivo - Varios cadáveres en el Hospital Al Shifa de Gaza tras un ataque del Ejército de Israel en diciembre de 2025, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de ese año (archivo) - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a 630 los muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego pactado en octubre al hilo de una propuesta de Estados Unidos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que hasta ahora se han confirmado 630 muertos y 1.698 heridos desde el 10 de octubre de 2025, periodo en el que además se han recuperado 735 cadáveres de las zonas de las que se han retirado las tropas de Israel.

Asimismo, ha subrayado que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.097 fallecidos y 171.796 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.