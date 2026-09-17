Las autoridades de Gaza elevan a cerca de 1.390 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

Daños materiales tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza en septiembre e 2026 (archivo) - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este jueves en cerca de 1.390 los muertos por los ataques del Ejército de Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, incluidos cinco fallecidos durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han documentado 1.386 muertos --incluidos tres en ataques perpetrados en el último día y dos fallecidos por heridas sufridas en bombardeos previos-- y 4.784 heridos, entre ellos 28 durante las 24 horas previas.

La cartera ha puntualizado que los equipos de rescate han recuperado 831 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. En estos momentos están desplegadas en la 'línea amarilla', que ocupa más de la mitad del enclave palestino.

Asimismo, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 73.821 muertos y 174.897 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este mismo jueves la muerte de dos supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en bombardeos perpetrados durante los últimos días en Gaza, entre ellos un "comandante" de las fuerzas de élite del grupo palestino que participó en los ataques del 7 de octubre.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han subrayado en un comunicado que el citado comandante de la Fuerza Nujba, identificado como Sharif Shadi Ibrahim Labad, murió en un ataque perpetrado el martes, mientras que otro "terrorista" identificado como Yusuf Saadín Rashad Zaim, también "comandante" de esta unidad, fue "eliminado" el lunes.