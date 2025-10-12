Autoridades de Gaza informan de siete muertos por ataques israelíes en la segunda jornada de alto el fuego

Una mujer mayor llora ante el sudario de un familiar fallecido por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza el 8 de octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Khaled Omar

Los servicios de emergencia han recuperado 117 cadáveres de entre los escombros durante la jornada del sábado

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la Franja de Gaza han recibido durante el sábado, segunda jornada del alto el fuego, un total de siete cadáveres de palestinos fallecidos en las últimas 24 horas como consecuencia de la ofensiva militar israelí, según ha informado el Ministerio de Sanidad del gobierno de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además de los siete fallecidos han llegado a los hospitales un total de 33 heridos durante el último día, según el balance, que incluye además 117 fallecidos recuperados de entre los escombros durante la jornada del sábado, fallecidos como consecuencia de ataques israelíes anteriores.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que "sigue habiendo víctimas que continúan bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento".

La ofensiva militar israelí lanzada en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 de las milicias gazatíes que causó unos 1.200 muertos en suelo israelí ha causado en total 67.806 y 170.066 heridos en la Franja de Gaza, según el balance oficial de las autoridades gazatíes.

El balance no menciona nuevos fallecidos debido a la hambruna declarada en la ciudad de Gaza y otras partes del norte del enclave palestino, por lo que la cifra de muertos por esta causa de mantiene en 463, incluidos 157 niños.