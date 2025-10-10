Las autoridades de Gaza piden evitar las zonas con presencia militar israelí hasta su retirada oficial

Una columna de humo se eleva en medio de los ataques israelíes atacan en el campo de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Defensa Civil de la Franja de Gaza han instado en la madrugada de este viernes a todos los gazatíes "a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación" hasta que sea oficial la retirada del Ejército israelí del enclave palestino.

"Estimados ciudadanos de la Franja de Gaza, especialmente residentes de la ciudad de Gaza: les instamos a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes y este haya sido confirmado por las autoridades competentes", han explicado en un comunicado del que se ha hecho eco el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este sentido, han exhortado a la población a "respetar las normas por su propia seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y las autoridades de campo".

El mensaje de las autoridades gazatíes ha llegado en una noche en la que tanto 'Filastín' como la agencia palestina Wafa han informado de múltiples ataques aéreos y de artillería en las ciudades de Jan Yunis y Gaza.

Horas antes, el gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado 'luz verde' este jueves al acuerdo para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el regreso de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el alto el fuego en el enclave palestino.

Por su parte, el jefe de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, ha afirmado poco antes que el grupo ha recibido "garantías" de Estados Unidos y del resto de países mediadores sobre que la "guerra" en la Franja de Gaza ha "terminado por completo".