Las autoridades griegas evacuarán a 3.000 refugiados desde Lesbos

ATENAS, 28 Sep. (DPA/EP) -

Las autoridades griegas tienen previsto trasladar en los próximos días a unos 3.000 migrantes y refugiados desde la isla de Lesbos a la zona continental del país para aliviar la presión que sufre la zona, agudizada tras las destrucción del centro de recepción de Moria, donde vivían unas 12.000 personas.

El primer grupo, de más de 700 personas, partirá este mismo lunes en un ferri: se trata de personas a las que ya se les ha aceptado la solicitud de asilo. Las autoridades prevén completar en una semana el traslado de otros 2.300 migrantes más, probablemente entre el jueves y el próximo lunes, según la cadena ERT.

El ministro de Migración, Notis Mitarakis, ya había anunciado que el Gobierno quería evitar que el nuevo campo de Kara Tepe alcanzase los niveles de saturación de Moria, destruido por varios incendios. Las nuevas instalaciones están concebidas para albergar a un máximo de 10.000 personas.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, no obstante, han llamado a Grecia, en particular, y a la Unión Europea, en general, a revisar sus actuales políticas para establecer mecanismos de solidaridad. El Pacto Migratorio planteado por Bruselas no contempla cuotas obligatorias de reubicación.