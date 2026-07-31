Las autoridades griegas ordenan evacuar dos localidades cercanas a Atenas tras un nuevo incendio forestal

Medios aéreos combaten las llamas en Grecia - PROTECCIÓN CIVIL DE GRECIA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han ordenado este viernes la evacuación de al menos dos localidades en la región metropolitana de la capital, Atenas, tras registrarse un nuevo incendio en una zona forestal del monte Poikilos, muy cerca de Egaleo.

El servicio de emergencias 112 ha enviado un mensaje a los residentes de Afaia, en la zona oeste del área metropolitana de Atenas, y Ano Dasos, situada en la ladera alta del municipio de Chaidari, según ha recogido el diario 'Kathimerini'.

Un importante contingente de bomberos, formado por 114 efectivos y seis grupos de unidades a pie, han sido movilizados hasta la zona. En paralelo, cuatro aviones y cinco helicópteros están llevando a cabo descargas continuas de agua sobre las llamas en un intento por evitar que se propaguen hacia zonas residenciales en Peristeri y Aspropyrgos.

Por otro lado, el incendio declarado en Beocia ha obligado a evacuar numerosas localidades, entre ellas Xironomi, que ha quedado devastada por las llamas. Los vientos muy fuertes, incluso huracanados, que predominan en muchas zonas del país están dificultando, y en muchos casos imposibilitando, el uso de equipos aéreos.

Los equipos de bomberos también están tratando de contener la reaparición de focos en Rétino, mientras que también hay otros dos incendios que preocupan en Grecia, entre ellos el declarado en la región de Argólida, en el Peloponeso, y en Acaya.