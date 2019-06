Las autoridades de Hong Kong cierran las oficinas gubernamentales debido a las protestas

Actualizado 13/06/2019 9:34:10 CET

HONG KONG, 13 Jun. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Hong Kong han cerrado las oficinas gubernamentales en el distrito financiero de la ciudad para el resto de la semana tras una jornada de violencia debido al proyecto de ley de extradición que permitiría enviar a los condenados en la excolonia británica a la China continental.

La Policía de Hong Kong cargó este miércoles contra los miles de manifestantes acampados en el distrito financiero en el marco de las protestas contra la reforma de la ley de extradición

Miles de personas comenzaron a concentrarse el martes por la noche (hora local) en el distrito financiero de Hong Kong, ocupando Harcourt Road, una importante carretera cerca de las oficinas del Gobierno, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Los manifestantes acamparon, emulando la Revolución de los Paraguas de 2014, abasteciéndose de agua, comida y otros suministros, incluso médicos, amenazando con permanecer allí hasta conseguir que el Gobierno de Carrie Lam renuncie a la llamada Ley para Delincuentes Fugitivos.

Las autoridades hongkonesas ya habían anticipado una protesta masiva, por lo que ordenaron un despliegue de 30.000 efectivos, un operativo de seguridad similar al que se prepara para la visita de altos cargos chinos. En un primer momento, la Policía se ha mantenido vigilante, pero finalmente ha intervenido.

Los agentes han usado gases lacrimógenos, cañones de agua y hasta balas de goma para desalojar a los manifestantes de los alrededores del edificio que alberga el Consejo Legislativo.

De momento, los fuertes enfrentamientos entre Policía y manifestantes han dejado 72 heridos, según la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong.

Por su parte, los medios estatales chinos han calificado las protestas de "ilegales" y ha señalado que están "martillando" la reputación de la ciudad.

"Es la ilegalidad lo que perjudicará a Hong Kong, no las enmiendas propuestas a su ley de fugitivos", ha indicado el diario 'China Daily'.

'The Global Times' ha culpado a "las fuerzas radicales de la oposición" y a las "fuerzas occidentales detrás de ellas" por exagerar y politizar las enmiendas. "Jugar con la política callejera no controlada es empujar a Hong Kong al atraso y la perturbación. Esta no es una buena dirección para Hong Kong", ha señalado.