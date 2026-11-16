Las autoridades hutíes acusan a Arabia Saudí de matar a tres personas, incluido un niño, en dos ataques en Yemen

Archivo - Imagen de los daños causados por ataques aéreos contra una gasolinera en Saná, Yemen - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades hutíes de Yemen han denunciado este lunes la muerte de tres personas, incluido un niño, y las lesiones causadas a otras 15 personas en dos ataques que han atribuido a Arabia Saudí en el oeste de Yemen, en el marco de la escalada de hostilidades entre la insurgencia y Riad, que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

El ataque más letal es el que ha tenido lugar en una gasolinera en la zona de Al Amshiya, en el norte de la gobernación de Amran, en el noroeste de Yemen. Allí, dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas fruto de "tres bombardeos lanzados por la coalición liderada por Arabia Saudí contra la gasolinera Al Adira, propiedad de un particular", según ha declarado el portavoz de la cartera hutí de Sanidad, Anis Alasbahi, que ha agregado que "las instalaciones también han sufrido daños materiales".

El mismo representante ha informado también de un segundo ataque, esta vez con un dron igualmente atribuido a las fuerzas de la coalición que encabeza Riad, el cual habría alcanzado una vivienda en el área de Jader, una zona montañosa situada al norte de la capital del país, Saná. En esta ocasión, ha denunciado Alasbahi, "un niño ha fallecido otras siete personas, incluidas una mujer y un niño, han sido heridos".