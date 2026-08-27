Las autoridades de Jersón instan a sus residentes a abandonar la ciudad ante los crecientes ataques de Rusia

Archivo - Edificio residencial en Jersón bajo ataques rusos - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jersón, en el sur de Ucrania, han pedido en la tarde de este jueves a sus residentes que abandonen la localidad ante la intensificación de ataques por parte del Ejército ruso, una situación que han calificado de "extremadamente difícil".

"Una vez más, hago un llamamiento a los habitantes de Jersón, especialmente a las familias con niños y a las personas mayores: si tenéis la oportunidad, familiares o amigos en regiones más seguras, ¡marchaos!", ha señalado en redes sociales el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.

El dirigente ha asegurado que las autoridades locales ayudarán a aquellos que abandonen la zona, alegando que "lo más importante ahora es salvar vidas" dado que las Fuerzas Armadas rusas están intensificando "a diario" sus ataques contra "infraestructura crítica".

La última vez ha sido la pasada noche con la central nuclear de Jersón como objetivo de las bombas. "Lamentablemente, no es la primera. Pero esta vez la instalación sufrió daños muy graves. Francamente: ya no podemos contar con que la central nuclear ni otras instalaciones (...) funcionen con normalidad este invierno", ha considerado.

El gobernador ha asegurado que "desde el 1 de julio, se han lanzado 170 bombas aéreas de racimo sobre la región de Jersón" --esto es, más que en "todo" la primera mitad del año-- entre otro tipo de ataques.

Ante esta situación, Prokudin ha reclamado a los habitantes de Jersón "ser realistas" y asumir que esta podría quedarse sin electricidad electricidad ni calefacción por un período "largo", más allá de unas horas o días.

"Debemos prepararnos para ello desde ahora. No estamos esperando. Junto con las autoridades municipales, las empresas de servicios públicos, las compañías energéticas y el Gobierno, ya estamos trabajando en alternativas para el suministro de calefacción y energía", ha asegurado.

Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras el río a finales de ese año tras una contraofensiva ucraniana. Desde entonces, el frente se encuentra inmediatamente al este de la ciudad, que sufre bombardeos rusos regulares con artillería, drones y misiles.