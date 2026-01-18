Las autoridades kurdas de Siria declaran el estado de movilización general ante el avance del Ejército

Fuerzas del Ejército sirio avanzan por Alepo - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región semiautónoma del noreste de Siria han declarado el estdo de movilización general entre la población tras los avances en las últimas horas del Ejército sirio por la región después del fracaso del alto el fuego este pasado sábado.

En las últimas horas, el Ejército sirio se ha hecho con el control de la estratégica ciudad de Tabqa, en la zona rural de la provincia de Raqqa, así como la cercana presa del Éufrates.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el Ejército "oficioso" de la región, han denunciado que los militares han incumplido los términos del cese de hostilidades sin ningún tipo de miramientos, primero entrando en localidades antes de que las FDS pudieran retirarse por completo y después atacando ciudades fuera de los términos del acuerdo.

El Gobierno sirio, por su parte, denuncia ataques no provocados contra sus fuerzas y la participación de guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), vinculados ideológicamente a gurpos que forman parte de las FDS y declarados como organización terrorista por Turquía, aliada de las autoridades sirias, si bien se encuentran en proceso de disolución.

Mientras Estados Unidos (aliado de las FDS en la lucha contra Estado Islámico) y Francia han vuelto a llamar al cese de hostilidades en las últimas horas, la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) ha declarado que la situación es insostenible.

"Nos encontramos en una coyuntura crítica: o resistimos y vivimos con dignidad, o nos vemos sometidos a toda forma de opresión y humillación. En consecuencia, hacemos un llamamiento a nuestro pueblo a responder a la decisión de movilización general", hace saber en un comunicado.

La AANES habla de una "guerra existencial" y "para preservar los logros de la revolución y nuestra identidad, solo hay una opción: la resistencia popular", por lo que hace un llamamiento al pueblo "a unirse para hacer frente a este brutal ataque y a garantizar que todos permanezcan en alerta máxima".