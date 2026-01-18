El Ejército de EEUU pide a las fuerzas del Gobierno sirio que cesen su ofensiva contra las FDS

Archivo - Imagen de archivo de un avión de combate estadounidense - Europa Press/Contacto/Sra Zackary Willis/U.S Air

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha solicitado públicamente a las fuerzas del Gobierno sirio que pongan fin a la ofensiva que han desatado en las últimas horas contra las milicias kurdas-árabes del noreste de Siria, aliadas de los estadounidenses en su lucha contra la organización yihadista Estado Islámico.

En un comunicado, el Mando Central del Ejército de EEUU ha llamado a las partes en conflicto a rebajar la tensión lo antes posible dado que la operación internacional contra las células itinerantes de Estado Islámico en Siria todavía sigue en marcha y es necesaria una cooperación sin fisuras.

"Instamos a las fuerzas del Gobierno sirio a cesar todas sus actividades ofensivas entre Alepo y Al Taqba", ha pedido el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, en un comunicado publicado a última hora del sábado, poco antes de que el Ejército sirio anunciara precisamente su entrada en esta última localidad.

La reanudación en las últimas horas del conflicto entre el Ejército y las FDS (el "ejército" oficioso de la región semiautónoma del norte y el este de Siria) ha representado el fracaso de las negociaciones de integración entre las autoridades de Damasco, lideradas precisamente por un exyihadista, Ahmed al Shara, y la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES).

"La persecución agresiva de Estado Islámico y la aplicación sin descanso de presión militar que conlleva necesita de un trabajo en equipo entre los socios sirios y en coordinación con fuerzas estadounidenses e internacionales", ha recordado el almirante Cooper.

"Una Siria en paz consigo misma es esencial para la paz y la estabilidad de la región", concluye el jefe del CENTCOM.

CONVERSACIONES DE ALTO NIVEL

Fuentes de la AANES han confirmado en las últimas horas a la cadena panárabe Al Yazira que Al Shara ha mantenido una "positiva" conversación telefónica con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para intentar poner fin a las hostilidades lo antes posible.

La urgencia de la situación ha llevado a la posibilidad, de nuevo según fuentes oficiales sirias a la cadena, que Al Shara y Abdi se reúnan en Damasco esta misma tarde, como muy pronto, en presencia del enviado especial de Trump, Tom Barrack, que este pasado sábado estaba de visita en el vecino Kurdistán iraquí.