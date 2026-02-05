Las autoridades libias refuerzan la seguridad de cara al funeral este viernes de Saif al Islam, hijo mayor de Gadafi

Archivo - Saif al Islam, hijo mayor del exlíder libio Muamar Gadafi - Europa Press/Contacto/Hamza Turkia - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior del Gobierno de Unidad de Libia, Imad Trabelsi, ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad en el funeral de Saif al Islam, hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi, que se celebrará este viernes en Bani Walid, considerada una de las últimas ciudades leales al exlíder libio que cayó en manos de los rebeldes.

"Hemos emitido instrucciones a las autoridades especializadas del Ministerio del Interior en cooperación con la Fiscalía General para dar seguimiento al incidente y aún se están realizando investigaciones para descubrir su ropa y detener a los autores", ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales.

Por su parte, el primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha subrayado que la muerte del hijo de Gadafi "sirve como recordatorio de que la sangre libia, sea de quien sea su dueño, sigue siendo una línea roja que no puede tomarse a la ligera".

"Nuestro país atraviesa momentos difíciles que vuelven a poner en primer plano las preguntas sobre el camino que queremos para Libia y el coste que pagan los libios cuando la lógica de la violencia prevalece sobre la voz de la razón", ha sentenciado.

En este sentido, ha asegurado que este tipo de incidentes nunca han llevado a la estabilidad, sino que "profundizan en la división y llenan de heridas la memoria nacional". "La confianza sigue depositada en las instituciones estatales y el sistema judicial para descubrir toda la verdad y establecer la rendición de cuentas, lejos de cualquier lógica de venganza o justificación", ha zanjado.

El asesinato de Saif al Islam fue confirmado a última hora del martes por su abogado, Abdulá Ozman Abdurrahim, quien detalló que el hijo de Gadafi fue asesinado por cuatro personas armadas no identificadas que lograron irrumpir en su vivienda en la ciudad de Zintan, al suroeste de la capital, Trípoli. Además, pidió una investigación internacional para enjuiciar a los responsables.

El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible sucesor de su padre --capturado y ejecutado en octubre de 2011 durante un levantamiento armado en el marco de la 'Primavera Árabe'--, fue condenado a muerte por un tribunal libio por cargos de crímenes de guerra cometidos precisamente durante dicho conflicto.

Sin embargo, una milicia afín a las autoridades instauradas en el este del país --respaldadas por el Ejército Nacional Libio, encabezado por Jalifa Haftar--, le pusieron en libertad en 2017 tras seis años en sus manos, una medida criticada por el Gobierno reconocido internacionalmente, que cargó contra la "amnistía" aprobada por el Parlamento con sede en Tobruk.

Saif al Islam, sobre quien además pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), se presentó en 2021 a las elecciones presidenciales convocadas para ese año, que fueron finalmente canceladas, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha para la celebración de los comicios.

Libia continúa en estos momentos dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Dbeibé por el aplazamiento de las citadas presidenciales --dando por roto el acuerdo destinado a garantizar la unificación-- y nombrara otro primer ministro, algo rechazado por el Gobierno de Trípoli, que sigue siendo el reconocido a nivel internacional.