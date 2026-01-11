Las autoridades del noreste de Siria denuncian crímenes de guerra del Ejército en su operación en Alepo

Kurdos de Líbano protestan contra la ofensiva del Ejército sirio en Alepo - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región autónoma del noreste de Siria han denunciado que el Ejército sirio cometió crímenes de guerra y colaboró con la organización yihadista Estado Islámico durante su operación contra las milicias y fuerzas de seguridad kurdas-árabes en los barrios de mayoría kurda de la ciudad de Alepo, y que ha terminado en las últimas horas con un tenso alto el fuego.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la "policía" de la AANES, los Asayish, han librado durante los últimos seis días cruentos combates en los barrios de Asafiyé y, especialmente, en el de Seij Maqsud, en un nuevo ejemplo del fracaso actual de las negociaciones para integrar a las fuerzas de seguridad de la AANES en la estructura nacional de esta nueva Siria bajo el mandato del presidente y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara.

"Miles de combatientes armados, incluidos miembros de Estado Islámico participaron en el ataque utilizando diversos tipos de armas pesadas", ha denunciado la AANES en su cuenta de Facebook, donde enmarca el ataque del Ejército sirio como un nuevo episodio de su "serie de masacres y violaciones sistemáticas perpetradas previamente contra los residentes de la costa siria y la gobernación de Sueida".

Las autoridades kurdas acusan al Gobierno sirio de amparar a escondidas una campaña de persecución orquestada por Turquía contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización que Ankara ha declarado terrorista, aunque está ya en proceso de disolución, y vinculada a las Unidades de Protección Popular, a su vez columna vertebral de las FDS.

Están convencidas además de que la intención de Al Shara, siguiendo el dictado de EEUU, es la de asimilar a todas las comunidades bajo su mandato y disolver de una vez por todas cualquier esperanza kurda para alcanzar una federación.

En este contexto, la AANES denuncia que una vez el Ejército sirio y sus aliados terminaron de instalarse en Seij Maqsud, "estos grupos revelaron su odio y criminalidad al atacar a civiles desarmados y cometer masacres y violaciones contra las mujeres", entre ellas a una combatiente de las Asayish, en un comportamiento que "expuso el verdadero rostro de su tortura brutal e inhumana".

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones humanitarias para que tomen medidas inmediatas para detener estas violaciones, iniciar investigaciones internacionales independientes e imparciales sobre los crímenes contra las mujeres, documentar todas las violaciones y remitirlas a los mecanismos judiciales internacionales pertinentes", ha pedido la AANES.

Por último, la AANES ha avisado que "la toma de estos dos barrios por grupos armados afiliados al Ministerio de Defensa no puede considerarse una victoria" y es más bien "un acto de traición y un grave crimen perpetrado por una autoridad que afirma representar al Estado mientras, al mismo tiempo, asesina a sus propios ciudadanos y viola su dignidad".