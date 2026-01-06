Las autoridades palestinas aplauden la apertura de su Embajada en Reino Unido

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Palestina frente a la nueva Embajada. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han aplaudido este martes la apertura de su Embajada en Londres, la capital de Reino Unido, un día después de que se celebrara la ceremonia de inauguración, que estuvo presidida por el embajador palestino, Husam Zumlot.

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado que "aprecia la postura de Reino Unido y destaca la importancia de su reconocimiento y de las consecuentes medidas diplomáticas que acarrea, las cuales considera un derecho legal, político e histórico, además de una muestra de la legitimidad del Estado de Palestina".

"Este paso pone de relieve que Palestina es un Estado que merece un lugar entre el resto de naciones y que la Justicia no puede seguir postergándose indefinidamente", recoge el texto. "Reafirmamos el compromiso del Estado de Palestina a seguir de cerca la cooperación con los socios internacionales para una paz duradera basada en el Derecho Internacional y en las resoluciones de la ONU", ha afirmado.

Además, ha incidido en que las autoridades consideran este "logro" un "resultado de la resistencia y el sufrimiento del pueblo palestino y de los esfuerzos diplomáticos continuados", después de que Reino Unido anunciara en 2025 su reconocimiento del Estado de Palestina, una decisión duramente criticada desde Israel.