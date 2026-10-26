Las autoridades portuguesas abren una investigación a la Policía por el desalojo de las acampadas

Desalojo de la acampada por la vivienda en Oporto en la madrugada del 24 de octubre - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Inspección General de la Administración Interna (IGAI) y la Fiscalía portuguesas ha abierto una investigación sobre las intervenciones policiales del pasado domingo de madrugada para el desmantelamiento de las acampadas por la vivienda de Lisboa y de Oporto.

"Tras la secuencia de noticias e imágenes divulgadas públicamente se ha decidido abrir un proceso administrativo para esclarecer las circunstancias" de la actuación policial, ha explicado la IGAI. El objetivo de este proceso es la "evaluación de los procedimientos adoptados".

Este organismo, encargado de fiscalizar la actuación policial, espera ahora informes de la dirección nacional de la Policía y del Ministerio Público sobre lo ocurrido en la noche del sábado al domingo del pasado fin de semana.

Los agentes emplearon porras en las cargas para desalojar a los acampados en la plaza de Pedro IV de Lisboa y en la plaza de Juan I de Oporto, lo que derivó en unos 50 heridos y 33 detenidos.

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado un uso desproporcionado de la fuerza y violaciones del Derecho Internacional, mientras que SOS Racismo ha ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Luís Neves, por la "desmedida brutalidad de la acción policial" que compara con la "conducta pacífica de los manifestantes". La oposición portuguesa también ha criticado la actuación policial.