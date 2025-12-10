Las autoridades prorrusas de Jersón acusan a Ucrania de matar a tres personas en un ataque contra un hospital

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades prorrusas de Jersón han denunciado este miércoles la muerte de tres personas en un ataque achacado al Ejército de Ucrania contra un hospital situado en la localidad de Aleshkisnki, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

"El régimen criminal de Kiev ha atacado el hospital de Aleshkinski", ha dicho el gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, en su cuenta en Telegram, donde ha afirmado que el suceso se ha saldado con tres muertos y dos heridos, "todos ellos trabajadores médicos".

"Uno de los edificios ha sufrido daños graves", ha manifestado. "Los servicios de emergencia se trasladaron inmediatamente al lugar", ha apuntado, al tiempo que ha reiterado que "este ataque supone otro crimen de guerra atroz, cometido por villanos que han perdido todo su sentido de la humanidad".

La provincia de Jersón, parcialmente ocupada al igual que otras de Ucrania en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por Rusia, cuenta con unas autoridades instauradas por Moscú, un paso no reconocido internacionalmente.