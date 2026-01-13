Las autoridades de Senegal rescatan a 61 migrantes de una barca salida desde Gambia en la que uno ha muerto

Archivo - (200914) -- DAKAR, Sept. 14, 2020 (Xinhua) -- Volunteers clean a beach in groups in the suburb of Dakar, Senegal, on Sept. 13, 2020. Given that trashes brought by sea wave and rainfall during the rainy season have polluted the coast, volunteers - Europa Press/Contacto/Louis Denga - Archivo

Las autoridades de Senegal han anunciado este lunes el rescate de un grupo de 61 personas --de las que una ha muerto-- que viajaban a bordo de una embarcación que había partido de Gambia el 3 de enero pero que, durante la travesía, registró fallos en el sistema de geolocalización.

"La Brigada Territorial de Thiaroye, informada de la presencia de una embarcación en situación irregular en la playa de Mbatal, realizó una operación de rescate y detención el sábado 10 de enero de 2026", reza el comunicado facilitado a la agencia de noticias estatal APS por la Gendarmería del país africano.

El cuerpo policial ha indicado que "61 personas fueron rescatadas en la playa de Mbattal", próxima a la capital del país, Dakar, si bien ha habido que lamentar la muerte de un individuo extranjero.

"Durante la travesía, la embarcación perdió su rumbo debido a un fallo del sistema GPS, lo que obligó al capitán a poner rumbo a Dakar para limitar las pérdidas de vidas humanas ya registradas durante la travesía", subraya el texto.

Asimismo, la emisora Radio France Internationale ha informado de la salida, un mes antes y también desde Gambia, de otra embarcación que, en su caso, llevaba a bordo 300 personas de África occidental y por cuyas vidas se teme ante la falta de información sobre su ubicación y estado.

La asociación senegalesa Boza Fii (defensa de los migrantes), que ha precisado la cifra y las nacionalidades --senegaleses, gambianos, malienses y guineanos--, ha alertado a las autoridades marítimas tras haber sido contactada por las familias de estos futuros emigrantes.