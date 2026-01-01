Las autoridades sirias frustran "un peligroso complot terrorista" durante las celebraciones de Año Nuevo

DAMASCUS, Jan. 1, 2026 -- Photo taken on early hours of Jan. 1, 2026 shows ambulances near the site of the suicide bombing in Aleppo city, northern Syria. One person was killed, and several members of Syria's internal security forces were wounded on Wedn - Europa Press/Contacto/Stringer

Las autoridades de transición de Siria han anunciado este jueves que han frustrado "un peligroso complot terrorista" durante las celebraciones de Año Nuevo, después de obtener información sobre la intención de Estado Islámico de llevar a cabo atentados suicidas contra iglesias en Alepo.

El Ministerio del Interior sirio ha explicado que, en este contexto, decidió implementar medidas de seguridad reforzadas, incluida una mayor protección en torno a las iglesias, el despliegue de patrullas fijas y móviles, y el establecimiento de puestos de control en toda la ciudad", según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Estas explicaciones de Damasco llegan después de que en un agente de seguridad muriera y otros dos resultaran heridos cuando intentaron detener en un puesto de control en Alepo a un hombre que posteriormente fue identificado como miembro del mencionado grupo yihadista.

"Al intentar verificar su identidad, el terrorista abrió fuego, matando a un agente, y luego detonó un artefacto explosivo, hiriendo a otros dos agentes que intentaban detenerlo", ha explicado la mencionada cartera ministerial, que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos del uniformado fallecido.

Asimismo, ha destacado que "el heroico espíritu demostrado" por su personal "ha sido un facto decisivo para frustrar un peligroso complot terrorista que buscaba atentar contra la vida de civiles inocentes durante las celebraciones de Año Nuevo".