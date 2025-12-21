Las autoridades suecas abordan a un carguero ruso bajo sanciones que había emitido un aviso de socorro

Archivo - Imagen de archivo de un guardacostas sueco - Europa Press/Contacto/Rob Schoenbaum - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades suecas han comenzado este domingo la inspección de un carguero ruso bajo sanciones que fondeaba en las costas del sur del país por un problema técnico.

La inspección del carguero 'Adler' ha comenzado esta pasada madrugada con la intervención de efectivos de la Administración de Aduanas de Suecia, la Guardia Costera y la Fuerza Nacional de Intervención, según ha confirmado el portavoz aduanero Martin Höglund a la televisión estatal sueca SVT.

La operación todavía continúa frente a las costas de Höganäs, en el extremo sur del país. Según las autoridades suecas, el buque se dirigía hacia el norte cuando sufrió una avería en el motor. Tras una llamada de socorro el sábado por la mañana a la costa sueca, acabó frente a la península de Kulla.

El barco es propiedad de la empresa rusa M Leasing LLC, que está incluida en las listas de sanciones de EEUU y la UE bajo la acusación de que sus barcos transportan munición norcoreana que Rusia utiliza posteriormente en la guerra de Ucrania.

El 'Adler' partió del puerto ruso de Bronka, en las afueras de San Petersburgo, el 15 de diciembre.

"Los propietarios están en las listas de sanciones, por eso también lo tenemos en cuenta cuando hacemos un control aduanero, lo que complica un poco todo el asunto", ha incidido Höglund, sin dar más detalles.