Un avión del Gobierno de Irlanda traslada al presunto líder del Clan Kinahan desde Dubái a territorio irlandés

Archivo - Bandera de Irlanda - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un avión del Gobierno irlandés ha despegado rumbo a Irlanda desde la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, como parte del operativo de extradición de Daniel Kinahan, presunto líder de una de las principales bandas de crimen organizado del mundo.

El avión de las Fuerzas Armadas de Irlanda ha despegado del Aeropuerto Internacional Al Maktum sobre las 10.15 horas y tiene previsto aterrizar en unas horas en el aeródromo de Casement, en Baldonnel, según ha recogido la emisora pública irlandesa RTÉ.

Kinahan, líder del llamado Cartel Kinahan --una red criminal transnacional vinculada al tráfico de drogas, tráfico de armas y blanqueo de capitales-- fue arrestado en Dubái el pasado mes de abril en virtud de una orden de detención emitida por la Justicia irlandesa por presuntos delitos graves vinculados al crimen organizado.

Kinahan, de 49 años y promotor de boxeo irlandés, está enfrentando al clan Hutch, liderado por Gerry, alias 'El Monje'. La disputa entre ambos bandos --que se ha cobrado la vida de cerca de una veintena de personas en los últimos años-- se produjo tras diferencias internas y se endureció tras el asesinato de Gary Hutch, sobrino de Gerry, en septiembre de 2015 en la localidad de Mijas (Málaga).

'El Monje' fue detenido en Fuengirola (Málaga) en agosto de 2021 tras ser acusado del tiroteo en el Hotel Regency de Dublín (Irlanda) en 2016 en el que murió David Byrne, compañero de Kinahan, y en el que el propio líder del cártel logró salir ileso. El juicio comenzó en octubre de 2022 y fue declarado no culpable en abril de 2023.

El Clan Kinahan fue fundado por Christy Kinahan en la década de los 90. Su hijo mayor, Daniel --uno de los tres principales cabecillas-- se trasladó desde la Costa del Sol española hasta Emiratos Árabes Unidos tras la muerte de Byrne.