El avión de Trump llega a Suiza con varias horas de retraso tras un problema "menor" en el Air Force One

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca (archivo) - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este miércoles a Suiza con varias horas de retraso después de que un fallo "menor" en el Air Force One le obligara a regresar a suelo estadounidense y subirse en un avión distinto.

El avión de Trump ha llegado al aeropuerto de Zúrich, desde donde cogerá un helicóptero para trasladarse a Davos de cara a dar un discurso ante el Foro Económico Mundial, según ha confirmado la Casa Blanca, que ha publicado un vídeo del mandatario bajando del avión antes de subirse al Marine One.

Horas antes, Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, había confirmado en redes sociales que "Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos" pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial localizara "un problema eléctrico menor" y regresara "por precaución" a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.