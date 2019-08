Aviones de combate saudíes lanzan avisos con bengalas y vuelos rasantes a los separatistas yemeníes

Publicado 17/08/2019 9:19:02 CET

ADÉN, 17 Ago. (Reuters/EP) -

Aviones de combate de la coalición liderada por Arabia Saudí han disparado esta pasada noche varias bengalas de advertencia y realizado vuelos rasantes cerca de las bases militares controladas desde hace una semana por los separatistas suryemeníes en Adén.

Esta operación ha coincidido con un nuevo llamamiento de la coalición saudí, aliada del Gobierno yemení, para que los separatistas abandonen las bases militares de Adén, la sede de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional que fueron expulsadas de la capital, Saná, por la insurgencia huthi al principio de la guerra.

La toma de bases militares ha complicado los esfuerzos de Naciones Unidas para poner fin a la guerra de Yemen y ha expuesto tensiones en la coalición formada hace cuatro años para luchar contra los huthis, que cuentan con el respaldo de Irán.

La televisión estatal saudí aseguró que las fuerzas separatistas se retirarían en breve del Ministerio del Interior y de las refinerías, sin dar más detalles. Los campamentos militares permanecen todavía bajo su control, y así pretenden que sigan.

"No nos retiraremos, no nos moveremos y los aviones no nos van a amedrentar", ha manifestado una de las brigadas separatistas en respuesta a la operación.