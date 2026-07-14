Bahréin asegura haber interceptado "numerosos ataques traicioneros" de Irán contra su territorio

Archivo - Bandera de Bahréin (archivo) - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han asegurado este martes haber interceptado "numerosos ataques traicioneros" lanzado por Irán contra su territorio, en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre Washington y Teherán a pesar del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril y el memorando de entendimiento firmado en junio por ambos países.

"El Mando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin anuncia que Irán continúa su agresión sistemática a través de ataques atroces contra civiles", ha dicho el Ejército bahreiní, que ha recalcado que "los sistemas de defensa antiaérea de han interceptado y destruido numerosos traicioneros ataques aéreos lanzados en la mañana de este martes por Irán".

Así, ha subrayado que "todas las armas y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación" y "en alerta máxima" para proteger al país, antes de pedir a la población que no se acerque a "objetos no identificados o sospechosos" que pudieran estallar y que notifique su presencia de cara a los trabajos de desactivación "de forma segura".

"El uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", ha reseñado, antes de ensalzar la "avanzada preparación para el combate" y la "elevada vigilancia" mostradas por las fuerzas de seguridad "en el cumplimiento de su sagrado deber de defender la patria" ante el último ataque de Irán.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y posiciones estadounidenses en Jordania, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.

El CENTCOM había lanzado previamente una nueva andanada de ataques aéreos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial", en medio de los temores sobre un posible colapso de los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.