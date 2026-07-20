Bahréin asegura haber repelido bombardeos iraníes en un nuevo cruce de ataques entre Irán y EEUU

Archivo - Bandera de Bahréin (archivo) - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin ha denunciado este lunes nuevos bombardeos por parte de Irán, sin informar sobre víctimas o daños, en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ejército bahreiní ha afirmado que "Irán continúa su agresión sistemática a través de ataques atroces contra civiles en Bahréin", antes de afirmar que este "traicionero ataque aéreo iraní" ha sido repelido, sin pronunciarse sobre el número de misiles o drones interceptados y sin que Irán haya reivindicado el ataque por el momento.

Así, ha apuntado en un comunicado en redes sociales que "todas sus armas y unidades están al máximo nivel de preparación y máxima alerta para proteger el Reino", antes de pedir a la población que no se acerque a "objetos sospechosos" que hayan podido impactar en el territorio.

"El uso deliberado de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional", ha sostenido, antes de destacar la "avanzada capacidad de combate y elevada vigilancia" mostrada por las fuerzas de seguridad para repeler el ataque.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.