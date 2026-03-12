Bahréin denuncia ataques iraníes contra tanques de combustible en la gobernación de Al Muharraq

Archivo - Imagen de archivo del lanzamiento de un misil - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior de Bahréin ha informado este miércoles de que ataques aéreos iraníes han impactado sobre tanques de combustible ubicados en una instalación de la gobernación de Al Muharraq, en el noreste del país, en plena escalada de hostilidades tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este último con el subsiguiente impacto en Oriente Próximo.

A su vez, la cartera bahreiní ha instado a los vecinos de las localidades de Hid, Arad, Galali y Samahij, en la isla de Muharraq, a permanecer en sus casas, manteniendo cerradas las ventanas y conductos de ventilación, como "medida de precaución" ante los "posibles efectos del humo" derivado de un incendio que está siendo combatido.

Bahréin es, junto con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Jordania, uno de los países del Golfo que están siendo objeto de ataques por parte de los ataques iraníes. Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques iraníes contra siete países de la región, pidiendo, a su vez, su cese "inmediato".

El referido texto, que ha sido aprobado con trece votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, tilda de "violación del Derecho Internacional" y de "seria amenaza para la paz y seguridad" internacional a los "actos" llevados a cabo por Teherán en medio de la escalada de hostilidades en la zona.

A este respecto, el embajador de Bahréin ante Naciones Unidas, Yamal Alrowaiei, en nombre del GCC, ha lamentado que la región haya sido testigo "en los últimos días" de una serie de "injustos" ataques que "han apuntado a instalaciones e infraestructuras civiles, y áreas residenciales en varios estados regionales", provocando "bajas y heridos entre civiles inocentes".