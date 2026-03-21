Balcázar rechaza cesar a ministro de Energía tras denuncia por presunta violación y tilda el caso de "asunto familiar"

Archivo - El presidente peruano, José María Balcázar - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha restado importancia a las acusaciones formuladas contra el ministro de Energía y Minas del país, Ángelo Alfaro, y ha desestimado este viernes su salida del cargo pese a la denuncia por presunta violación, derivada de una relación que el ministro habría mantenido con una menor de 16 años cuando él tenía 47, así como de supuestos episodios de violencia física y psicológica.

El mandatario ha explicado en una entrevista concedida al diario peruano 'El Comercio' que ha mantenido conversaciones con Alfaro, quien ha defendido que se trata de "un caso muy viejo, muy antiguo", asegurando que guarda respeto hacia su expareja, con la que convivió y tuvo un hijo.

En la misma línea, Balcázar ha revelado que el titular de Energía le ha trasladado su sorpresa, barajando la existencia de un posible móvil político tras la reaparición del caso. "Más bien, le ha sorprendido que alguien esté de repente tras ella para hacerle daño políticamente, dado que ahora es ministro, pero él no tiene ningún tipo de resentimiento", ha relatado.

A este respecto, el presidente peruano ha opinado que se trata de "un asunto familiar de muchos años pasados" en los que fueron pareja y ha defendido que Alfaro "puede acreditar que no hubo ningún tipo de desavenencias". "Esas cosas familiares no hay que magnificar(las) tampoco", ha agregado, evitando pronunciarse al ser preguntado sobre la polémica que suscita una relación entre un adulto de 47 años y una adolescente de 16.

"No sé. Yo lo único que sé por la noticia que ha aparecido en las redes (...). Bueno, ahí se defenderá. Él explicará el caso. Yo no conozco mayormente. Lo único que sé es que ha sido su pareja y que han tenido un hijo. Eso es lo que sé", ha zanjado.

Así las cosas, el mandatario ha rechazado que vaya a retirar a Alfaro del cargo por este escándalo, si bien ha matizado que "por supuesto" que lo relevará del cargo en caso de que haya una sentencia. "Pero si no hay sentencia, tenemos que evaluarlo bien", ha incidido.

La polémica en torno a la figura de Ángelo Alfaro llega en un momento de gran inestabilidad en el seno del Ejecutivo peruano, marcado por la investidura este martes del hasta ahora ministro de Defensa de Perú, Luis Arroyo, como nuevo presidente del Consejo de Ministros, poco después de que su predecesora, Denisse Miralles, presentase su dimisión, apenas un día antes de la fecha prevista para que el gabinete interino acuda al Congreso para solicitar su voto de confianza.

Arroyo ha abandonado el Ministerio de Defensa, que será liderado a partir de ahora por Carlos Díaz Dañino, general de Brigada del Ejército. En los últimos días se han producido asimismo cambios en las carteras de Mujer y Poblaciones Vulnerables (Edith Pariona reemplaza a Hary Yzarra), Economía (Rodolfo Acuña sutituye a Gerardo López), Interior (José Zapata en lugar de Hugo Begazo) y en Educación (María Esther Cuadros reemplaza a Erfurt Castillo), mientras que el resto de ministros mantienen sus cargos.