Bardella advierte de que el primer ministro francés Lecornu "caerá" si no rompe con las políticas de Macron

LFI pide una moción de confianza para el "ilegítimo" Lecornu

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha advertido este domingo de que el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, "caerá" como su antecesor, François Bayrou, si no "rompe" con las políticas del presidente Emmanuel Macron.

"Si el nuevo primer ministro no rompe con la política de Emmanuel Macron, caerá naturalmente", ha afirmado Bardella durante un acto en Burdeos en el que ha subrayado que su partido "no está en venta al mejor postor macronista".

"Los únicos responsables de la inestabilidad política no son los que defienden a Francia, sino los que la traicionan", ha añadido Bardella. "Para quienes aún no lo han entendido, no somos como ellos. Nuestra única brújula es el interés superior de la nación y la defensa del pueblo francés", ha argumentado.

Tras la caída de Bayrou, Bardella considera que "estamos en un punto de inflexión en nuestra democracia" y ha dado por hecho la llegada al poder de su formación, que "tendrá el coraje de reducir el gasto del Estado (...) para sanear todo lo innecesario y que ningún francés tenga que preguntarse dónde va su dinero".

También ha estado en el acto de Burdeos la portavoz parlamentaria y antigua candidata presidencial de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, quien ha pedido "volver a las urnas" para resolver la crisis política abierta por la caída de Bayrou y después de "ocho interminables años de mandato de Emmanuel Macron".

"La única solución a corto plazo es disolver la Asamblea Nacional" ante una Francia "paralizada" por dos fuerzas "cuyo proyecto es el bloqueo". Macron está "agotado hasta los huesos" y "se ha echado sobre el balón para impedir que se juegue el partido", mientras que La Francia Insumisa, "esos guevaristas carnavalescos (...) pretenden bloquear el país haciendo que la pequeña burguesía encapuchada queme contenedores de basura".

LFI PIDE UNA MOCIÓN DE CONFIANZA DE LECORNU

Por su parte, el coordinador de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, ha defendido la necesidad de votar una moción de confianza sin la que su continuidad sería "ilegítima" y "una negación de la democracia".

"Mi conclusión es que este primer ministro es ilegítimo y no debería estar en el cargo" porque su formación política fue "ampliamente derrotada", ha afirmado Bompard en BFM TV.

"Desde entonces, Emmanuel Macron insiste en nombrar como primer ministro a personas que pretenden implementar lo mismo. Una negación de la democracia", ha apuntado, por lo que pide a Lecornu "que haga lo mismo que François Bayrou y solicite un voto de confianza en la Asamblea". De lo contrario, presentarán una moción de censura.

"Sébastien Lecornu encarna la continuidad de la política de Macron", una política "derrotada" y de la que los franceses "quieren pasar página".