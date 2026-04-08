Beirut pide a los libaneses no volver al sur tras decir Netanyahu que el alto el fuego en Irán no incluye Líbano

Daños materiales en el sur de la capital de Líbano, Beirut, a causa de los bombardeos del Ejército de Israel (archivo) - Marwan Naamani / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha reclamado este miércoles a la población del país que no regrese a sus hogares en el sur, de donde se han visto expulsados por la ofensiva de Israel, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán no afecta a la situación en Líbano, a pesar de las afirmaciones de Pakistán, mediador del pacto.

Así, el Ejército libanés ha reclamado a la población que "se abstenga de regresar a los pueblos y localidades del sur" y que "no se acerquen a las áreas en las que han penetrado las fuerzas de ocupación israelí", con el objetivo de "preservar su seguridad", especialmente debido a que Israel ha continuado sus bombardeos durante las últimas horas.

"Pedimos a la población que cumpla con las directrices de las unidades militares desplegadas y a que extremen la precaución y el cuidado ante las municiones sin explotar y los objetos sospechosos dejados por la agresión israelí", ha apuntado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el Ejército israelí ha lanzado varios ataques con artillería y bombardeos contra el sur del país después del anuncio sobre el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido una nueva orden de evacuación para una zona de la ciudad de Tiro, argumentando que "las actividades de los terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con fuerza en su contra".

"En aras de su seguridad, evacuen sus hogares de inmediato", ha destacado en redes sociales, antes de reclamar a la población residente en Shibriha que se dirija al norte del río Zahrani, situado aún más al sur del río Litani, territorio que Israel ha amenazado con ocupar en el marco de su última invasión de Líbano.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien Netanyahu ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.