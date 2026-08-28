Bélgica convoca al embajador de EEUU tras llamar "perdedor" al ministro de Sanidad en redes sociales

Archivo - El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

BRUSELAS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha convocado al embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, después de que el diplomático publicara en redes sociales una imagen, aparentemente generada con Inteligencia Artificial, en la que se burlaba del ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, llamándole el "mayor perdedor" del país.

En la publicación, White mostraba al titular de Sanidad belga sobre una caja de puros con un mensaje adicional que aludía a la política de Vandenbroucke de endurecer las advertencias sanitarias en la publicidad de bebidas alcohólicas.

Prévot ha calificado de "intolerable" el comportamiento del embajador estadounidense y ha reiterado que un diplomático acreditado en Bélgica tiene la obligación, recogida en la Convención de Viena, de respetar a las instituciones del país, a sus representantes electos y a la independencia de su poder judicial.

"El embajador White ha escandalizado a mucha gente en nuestro país. Sus declaraciones han herido a ciudadanos, a cargos electos, a ministros. Se supone que un embajador debe tejer vínculos, construir puentes, acercar a los pueblos. Lo que hemos visto estos últimos días ha sido más bien lo contrario", ha indicado en declaraciones durante una visita en el Sahel, según recoge la prensa belga.

El jefe de la diplomacia belga ha reconocido que White, empresario sin experiencia previa en la carrera diplomática, ha sido eficaz en la promoción de oportunidades económicas entre ambos países desde su llegada al cargo, pero ha admitido que su falta de familiaridad con los usos y códigos de la diplomacia es "un inconveniente".