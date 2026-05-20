Bélgica desplegará durante dos meses un dron para vigilar su frontera marítima en el Mar del Norte

Archivo - Varias embarcaciones en alta mar. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

Bélgica ha puesto en marcha un proyecto piloto para reforzar con un dron el control de su frontera marítima en el Mar del Norte, con el objetivo de testar esta tecnología para ganar en alcance y rapidez a la hora de vigilar la migración irregular en la zona y las operaciones de salvamento.

El dron partirá de la base militar de Lombardsijde (Flandes) para realizar varias incursiones de vigilancia diaria hasta mediados del mes de julio, aunque las autoridades no descartan incorporar el sistema en el largo plazo de manera permanente, de modo que la parte de "búsqueda" en alta mar recaiga únicamente en el aparato no tripulado.

"Con esta tecnología es posible intervenir de manera más ágil y adaptada en una de las zonas marítimas más transitadas y sensibles de Europa", ha explicado una portavoz de la Agencia de Servicios Marítimos y Costeros belga, Nathalie Balcaen, en declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto.

En un comunicado en sus redes sociales, Balcaen destacó que de cara al futuro el uso de drones en la vigilancia del Mar del Norte permitirá "no sólo ser más rápidos", sino también "buscar en un área mucho mayor" en menor tiempo, incluido por la noche, gracias a las cámaras térmicas. "Esto nos ahorrará tiempo, pero también significa más posibilidades de rescate", ha remachado.

El dron utilizado ofrece imágenes en tiempo real de la actividad marítima y permite la monitorización rápida de grandes áreas, incluyendo lugares de difícil acceso por otros medio, lo que resulta especialmente útil en la detección de prácticas ilegales como la pesca no autorizada, las embarcaciones no identificadas, la contaminación marina y los flujos migraciones irregulares. Además, será utilizado para la búsqueda y rescate de personas en riesgo en alta mar.