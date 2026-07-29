Bélgica envía medios humanos y materiales a Francia para reforzar la lucha contra los incendios

Un bombero combate las llamas en el departamento francés de Gironda - SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA

BRUSELAS, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha anunciado este miércoles el envío de medios humanos y materiales a Francia para apoyar las labores de extinción de los graves incendios que afectan al país, en un nuevo gesto de apoyo europeo mientras continúan las tareas para contener las llamas en el suroeste francés.

"Ante los violentos incendios que afectan a Francia, desplegamos hoy medios humanos y materiales para apoyar a los equipos de emergencia sobre el terreno", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha trasladado además su apoyo a las personas afectadas y ha agradecido la labor de militares, bomberos y servicios de emergencia.

El dirigente belga ha recalcado además que Bruselas mantendrá su apoyo a París mientras dure la emergencia y ha reivindicado la respuesta conjunta de ambos países ante este tipo de catástrofes. "En estos momentos difíciles, nuestros vecinos franceses pueden contar con nuestra solidaridad", ha afirmado De Wever, un comentario al que ha respondido poco después el presidente francés, Emmanuel Macron, para agradecer el respaldo brindado.

Por su parte, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha explicado que el dispositivo partirá este mismo miércoles desde la base aérea de Melsbroek con destino a Burdeos e incluirá vehículos de extinción 'Panther' con sus correspondientes tripulaciones, así como camiones cisterna para el suministro de agua.

"Lo que está ocurriendo hoy en Francia y en muchos otros países es terrible para las personas y para la naturaleza", ha lamentado Francken, quien ha expresado su "profundo respeto" por los bomberos, militares y servicios de emergencia que trabajan "en condiciones extremadamente difíciles" para proteger tanto a la población como al entorno natural. "Siempre ayudaremos a nuestros amigos franceses", ha remachado.

Los efectivos belgas se suman al dispositivo activado por la Unión Europea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil en un momento en el que el principal fuego declarado en el departamento francés de Gironda mantiene un perímetro de cerca de 42.000 hectáreas y sigue requiriendo un amplio despliegue de medios.

RESPALDO DE LA UE A FRANCIA

En apoyo del país galo, Bruselas ya ha movilizado siete aviones y cuatro helicópteros procedentes de República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía, la mayoría integrados en la flota europea 'rescEU', además de desplegar un oficial de enlace del Ejecutivo comunitario en Burdeos para facilitar la coordinación de la asistencia sobre el terreno.

La Comisión Europea ha destacado además que varios equipos de bomberos europeos ya habían sido preposicionados en Francia antes del inicio de la campaña de incendios como parte de las medidas de preparación adoptadas para este verano, lo que ha permitido reforzar la respuesta francesa desde los primeros momentos de la emergencia.